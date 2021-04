"Pose": Trailer zur letzten Staffel des LGBTQ-Dramas

Comeback

Blanca arbeitet inzwischen als Krankenschwester in einem Krankenhaus und stellt sich mit ihren FreundInnen die Frage, was für ein Vermächtnis sie hinterlassen wollen. Die HauptdarstellerInnen tanzen zu Aretha Franklins Hit "A Deeper Love" und stellen sich ihren Ängsten und Sorgen, die sich in der dritten Staffel in Krankheiten, Aktivismus und familiären Beziehungen manifestieren.