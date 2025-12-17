Diese Pakete gibt es ab Anfang 2026 - und das müssen Kundinnen und Kunden nun zahlen.

Der TV-Sender RTL positioniert sich schon seit einigen Jahren mit seinem eigenen Streamingdienst RTL+ auf dem deutschen Markt. Nach zahlreichen Spekulationen hat RTL nun bekannt gegeben, welche neuen Abomodelle zu welchen monatlichen Kosten es ab Mitte Januar 2026 geben wird.

Vier statt drei Abo-Varianten bei RTL+ Bislang gibt es die Abo-Pakete "Basic", "Premium" und "Max" bei RTL+. Das Basis-Abonnement "Basic" ist die günstigste Variante. Dieses Abo soll demzufolge im Preis unverändert bleiben und weiterhin monatlich 5,99 Euro kosten. Es ist nach wie vor mit "regelmäßigen" Werbeunterbrechungen versehen, bietet HD-Qualität sowie diverse Video-on-Demand-Inhalte, jedoch keine parallelen Streams, keine Downloads, und auch keine Live-TV- oder Sport-Inhalte. Die zweite Variante trägt weiterhin den Namen "Premium", wird jedoch um einen Euro teurer. Kundinnen und Kunden zahlen monatlich 9,99 Euro statt 8,99 Euro. Hier sind zusätzlich zum Basis-Abo Live-Sport und Live-TV enthalten; auch Downloads sind möglich. Statt nur einem Stream wie bisher soll die Kundschaft künftig mit der "Premium"-Option zwei Streams parallel sehen können. Werbung gibt es auch hier, jedoch laut RTL "selten".

Neuer Name für das "Max"-Abo Das teuerste der RTL+-Pakete ist bislang das "Max"-Abo für 12,99 Euro monatlich. Damit sind aktuell zwei parallele Streams möglich, es gibt keine zusätzlichen Werbeeinblendungen und auch ein Zugriff auf Inhalte des Musikstreamingdienstes Deezer ist dabei. Hinzu kommen bereits erwähnte "Premium"-Features wie Live-TV oder auch Downloads. Hier wird es die deutlichsten Änderungen geben, denn dieses Abo wird umbenannt - und aufgeteilt. Als dritte RTL+-Option wird ab Mitte Januar "Premium werbefrei" zur Verfügung stehen. Diese enthält bis auf das Streamen von Musik alle bisher genannten "Max"-Vorteile zum Preis von 12,99 Euro im Monat, komplett ohne Werbung. Wer auf Deezer mit Musik und Hörbüchern weiterhin nicht verzichten möchte, muss künftig zum Abo "RTL+ Musik" greifen. Diese dann vierte Abo-Variante entspricht inhaltlich dem bisherigen "Max"-Abo und wird auch Musikstreaming beinhalten - dann aber zum erhöhten Preis von 14,99 Euro monatlich. Fazit: Wem die "Basic"-Variante reicht, der zahlt nach wie vor 5,99 Euro pro Monat für sein RTL+-Abo. Alle anderen Pakete werden ab Mitte Januar 2026 entweder teurer oder haben einen geringeren Leistungsumfang.