Prime Video Comedy-Adventskalender mit Hunziker und Brugger

Michelle Hunziker und Hazel Brugger führen durch den neuen Prime Video Comedy-Adventskalender . Ab dem 1. Dezember erwartet Prime-Mitglieder 24 Tage lang je ein neues Türchen mit einer unterhaltsamen Kurzfolge. Insgesamt 35 Stars aus dem Prime Video Universum – darunter Martina Hill, Ralf Schmitz, Olaf Schubert, Siegfried und Joy – machen die Adventszeit zu einem weihnachtlichen Comedy-Erlebnis.

Gewinnchance zu Weihnachten

Wer aufmerksam zuschaut, kann außerdem gewinnen: In jeder der 24 Folgen ist eine Zahl versteckt. Zusammen ergeben die Zahlen einen Code, der am 24. Dezember geknackt werden kann. Auf den oder die Gewinner:in wartet ein Geldpreis von 75.000 €.

Prime-Mitglieder sehen den Prime Video Comedy-Adventskalender im Rahmen ihrer Mitgliedschaft. Sie