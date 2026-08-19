Primetime-Trailer: To Catch A Predator mit Robert Pattinson

Wie weit darf eine TV-Show gehen? Mit „Primetime“ kommt ein fesselnder Thriller in die Kinos, produziert vom Erfolgsstudio A24. Inspiriert von wahren Begebenheiten greift der Film einen Fall auf, der Fernsehgeschichte schrieb und gesellschaftliche Debatten auslöste. Robert Pattinson ist darin in seiner wohl intensivsten und abgründigsten Rolle zu sehen: als Investigativjournalist Chris Hansen, der in den 2000er Jahren mit einem spektakulären Reality-Format Kriminelle überführt – bis es zur Katastrophe kommt. Hier ist der Trailer dazu:

Worum geht es in „Primetime“?

USA, Mitte der 2000er-Jahre. Chris Hansen (Pattinson) ist das Gesicht von „To Catch A Predator“, dem Reality-Format, das Pädophile mit Lockvögeln in eine Falle lockt und vor laufenden Kameras bloßstellt. Was als moralischer Kreuzzug beginnt, wird zur Machtmaschine: Der ehrgeizige Reporter, seine Producerin Andie (Merritt Wever) und der junge Schauspieler Dan (Skyler Gisondo) steigern den Druck – und den Erfolg – bis zur Obsession. Während Hansen zunehmend von dämonischen Visionen heimgesucht wird, führt die Jagd nach dem ultimativen „Wal“ – einem prominenten Täter – das Team ins konservative Texas. Was dort geschieht, wird das Fernsehen für immer verändern.

„Primetime“ startet am 24. September 2026 in unseren Kinos.