"Prince Charming": Zwei Österreicher unter den Kandidaten

Der zweite Österreicher im Bunde ist der 30-jährige Patrick. "Ich bin süchtig nach dem Leben, und das ist auch gut so", wird er auf dem offiziellen Instagram-Account von "Prince Charming" zitiert. Patrick findet Sänger Maluma sexy – und sorgt bereits vor Start der neuen Staffel für Verwirrung unter Fans: Seinem privaten Instagram-Account nach zu urteilen scheint er nämlich bereits glücklich in einer Beziehung zu sein. Sein Glück dürfte er bei den Dreharbeiten zu "Prince Charming" also nicht gefunden haben.