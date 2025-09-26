Vanessa Borck (28) hat sich als "Princess Charming" (RTL+) auf die Suche nach ihrer Traumfrau begeben. Am Ende wartete eine große Enttäuschung auf sie, weshalb sie die Kuppelshow vorzeitig abbrach . Bei Instagram meldete sie sich am 25. September 2025 zu Wort.

"Princess Charming": So kam es zum Abbruch

Doch wie kam es überhaupt zum frühzeitigen Ende der fünften Staffel? In der zehnten Folge der Datingshow überbrachte Kandidatin Lotti (26) der "Princess" die schlechte Nachricht, dass sie keine romantischen Gefühle für sie habe und die Villa der Kandidatinnen freiwillig verlassen will. Für die fünf verbliebenen Frauen hatte dies anschließend auch Konsequenzen: Nessi eröffnete ihnen bei einem Gespräch, dass sie die Show abbrechen wird.

Nach dem ersten Übernachtungsdate mit Lotti habe sie gemerkt, "dass sich da was anbahnt und habe dann gemerkt, dass es für mich auf jeden Fall Richtung verlieben geht". Dass die Kandidatin nun nur platonische Gefühle für sie habe, habe ihr "den Boden unter den Füßen weggerissen". Sie habe nach dem Abschied Liebeskummer verspürt. "Mein Herz ist gerade so kaputt, dass ich einfach grad niemanden mehr reinlassen kann. Es wäre unehrlich, wenn ich diese Reise hier weitermachen würde. Sie ist jetzt für uns alle beendet", erklärte sie den verständnisvollen Kandidatinnen, die ihren Mut und die Ehrlichkeit zu schätzen wussten.