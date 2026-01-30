"Prinzessin Mononoke": Re-Release für Anime-Klassiker in 4K IMAX

Es ist eine epische Geschichte von Konflikten zwischen Menschen, Göttern und der Natur: Hayao Miyazakis "Prinzessin Mononoke" zählt zu den Meilenstein der Animationskunst und ist ein Film von unübertroffener Kraft und Schönheit. Nach dem großen Erfolg von Miyazakis „Der Junge und der Reiher“ kehrt nun auch dieses Meisterwerk restauriert in 4K – und auch für IMAX - in unsere Kinos zurück.

Worum geht es in "Prinzessin Mononoke"?

Vor langer, langer Zeit, als in Japan noch die Götter regieren, lebt in einem riesigen Wald die wilde Prinzessin Mononoke bei den Wölfen.

Doch das friedliche Miteinander von Mensch und Tier ist bedroht: Immer weiter frisst sich die Zivilisation in die Natur hinein. Erstmals werden Waffen aus Eisen geschmiedet, Gewehre, deren Kugeln bereits den Panzer einer Samurai-Rüstung durchschlagen können. Nun wollen die Menschen die alte Ordnung endgültig umstürzen und machen Jagd auf den mächtigen Waldgott.

Die Tiere aber wollen sich nicht kampflos ergeben und sammeln sich zu einer letzten großen Schlacht. Mittenhinein in diesen tödlichen Konflikt gerät der junge Krieger Ashitaka. Er und Mononoke finden sich zwischen den Fronten wieder – und nur in ihren Händen liegt die Macht, die drohende Katastrophe abzuwenden…

Der "Prinzessin Mononoke"-RE-Release (4K, IMAX) startet am 12. Februar 2026 in unseren Kinos. Hier geht's zu den Spielzeiten!