Produzentin bestätigt: Bond bleibt männlich

„Er kann jede Hautfarbe haben, aber er ist männlich“, erklärt Broccoli. „Ich glaube, dass wir neue Figuren für Frauen kreieren sollten – starke Frauenfiguren. Ich bin nicht daran interessiert einen männlichen Charakter zu nehmen und ihn von einer Frau spielen zu lassen. Ich denke Frauen sind interessanter als das“, fügt die Produzentin hinzu. Laut Wilson schauen sie in unterschiedlichste Richtungen, um den neuen Bond zu finden. „Er ist aus Großbritannien oder den Commonwealth-Staaten. Großbritannien ist ein diverser Ort“, so Wilson. Also dürfen Fans von Dev Patel, Daniel Kaluuya und Idris Elba weiterhin hoffen.