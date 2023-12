"Wir sind beide Sieger, egal wie das heute ausgeht"

Gegen Ende der Show konnten die verbliebenen Strecker und Koc noch einige Worte an das TV-Publikum richten, um für ihren Sieg zu werben. Er fand alles "richtig krass", sein Herz schlage gerade "wie verrückt", erklärte der junge Influencer. Denkbar knapp schrammte der Internet-Star jedoch bei seiner ersten Teilnahme an einem Reality-TV-Format an dem hohen Preisgeld vorbei.

"Wir sind beide Sieger, egal wie das heute ausgeht", erklärte die 30-Jährige derweil vor der Verkündung. Koc erzählte, dass sie im Container an ihre Grenzen gekommen sei und das Preisgeld zum Teil an ihren Arzt spenden wolle, der jährlich nach Ghana fliege, um dort Menschen zu operieren. Ein anderer Teil solle an ihre Mutter gehen. "Ich danke euch von ganzem Herzen", weinte Koc schlussendlich Freudentränen, nachdem sie von ihrem Sieg erfahren hatte.

Gewinnerinnen und Gewinner waren am Montag allerdings auch Fans des Formats. Wie Moderator Jochen Schropp (45) und seine Kollegin Marlene Lufen (52) bestätigten, wird es 2024 eine weitere Staffel von "Promi Big Brother" geben.