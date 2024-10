Die TikTok-Stars

Sarah Wagner (28) wird als Wildcard-Gewinnerin in den TV-Container ziehen. Im Voting per Joyn-App setzte sie sich gegen die Konkurrenz durch. Das lag sicherlich vorwiegend an ihrer Social-Media-Community. Wagner ist Teil des Duos "Laberrhabarber". Gemeinsam mit ihrem Partner Sebastian teilt sie in den sozialen Medien Comedy- und Reise-Inhalte. Der Instagram-Account "laberrhababer.official" zählt 214.000 Abonnenten (Stand: 7. Oktober). Zudem hat das Duo rund 1,5 Millionen TikTok-Follower.

Tänzer und Influencer Sinan Movez (19), der 2022 auf TikTok seinen Durchbruch hatte, hat auf der Plattform rund 2,6 Millionen Follower, sein nicht verifizierter Instagram-Account "sinanmovez" verbucht 307.000 Abonnenten. Ex-"BTN"-Darsteller Matze Höhn (28) hat 478.000 Instagram-Follower mit seinem Account "matthiashnofficial_" angesammelt. Der gemeinsame TikTok-Account mit Ehefrau Lejla, "matze.lejla", kann rund 1,5 Millionen Follower verbuchen.