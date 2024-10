Jetzt geht es erst richtig los - mit dem Aus von gleich zwei "Promi Big Brother" -Bewohnerninnen. "Die heiße Phase beginnt jetzt", eröffnete der große Bruder daher auch am Abend des 14. September die Folge 8 der aktuellen Staffel in Sat.1 und auf Joyn .

Reality-Darsteller Matze Höhn (28) musste ebenso wie Schauspieler Jochen Horst (63) und Moderatorin Verena Kerth (43) weiterhin zittern, wurde aber bald erlöst. "Jochen und Verena, ihr könnt euch schon einmal voneinander verabschieden, denn einer von euch muss gehen", kündigte der große Bruder an, bevor der erste Auszug der Staffel anstand . Es traf Kerth, die sich bei der Verabschiedung von den Kontrahentinnen und Kontrahenten recht gefasst zeigte. "Vielen Dank für die geile Zeit", sagte sie noch, bevor sie ihren Weg in die Freiheit antrat. Ihr gehe es gut nach dem Auszug, erklärte sie draußen.

Cecilia Asoro rettet sich selbst

Die Erleichterung bei manchem Kandidaten verflog jedoch wohl recht schnell, als daraufhin mitgeteilt wurde, dass Kerth am Montag noch ein weiterer Promi aus dem Container folgen würde. Cecilia Asoro (28) durfte sich nur bedingt darüber freuen, dass ihre Container-Mitbewohner sie retten wollten. Da zwischen dem Model und dem "Big Brother"-Urgestein Alida Kurras (47) gleichstand herrschte, entschied sie als Container-Chefin, sich selbst zu retten. Damit ist sie zwar weiter, ob das bei den anderen und dem Publikum aber einen guten Eindruck hinterlassen hat?

Zudem musste sie Teams bestimmen und für Kurras an der Seite von Promi-Reporterin Bea Peters (42) in einem Duell mit TikTok-Star Sinan Movez (19) und Sänger Daniel Lopes (47) einspringen, da jene aus gesundheitlichen Gründen nicht an dem Entscheidungsspiel teilnehmen durfte. Asoro kämpfte, war mit Peters bei der Challenge, bei der die Bewohner bäuchlings über den Boden schlidderten, gegen das Männerteam, das somit sicher war, allerdings unterlegen.