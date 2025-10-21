Eine besonders lebhafte Staffel neigt sich dem Ende zu. Beim Live-Finale von Staffel 13 der Reality-Show "Promi Big Brother" am 20. Oktober 2025 ab 20:15 Uhr live in Sat.1 und auf Joyn, muss sich entscheiden, wer am meisten überzeugt und damit den Sieg mit der Siegerprämie von 100.000 verdient. Zunächst aber hier noch ein Überblick über die sechs verbliebenen Containerbewohner:

Einzige Finalistin: Laura Blond Laura Blond (29) zeigte sich in dieser Staffel von einer ganz neuen Seite. Ungeschminkt und emotional offen präsentierte sich die Reality-Bekanntheit fernab ihres gewohnten Glamour-Images. Zwischen Tränenausbrüchen, der berührenden Suche nach ihrer Halbschwester und heftigen Auseinandersetzungen mit Mitbewohner Erik Satansbratan (25) wuchs sie merklich über sich hinaus. Ihr Geburtstag im Haus wurde zu einem besonders emotionalen Moment mit einer spontanen Choreografie der Mitbewohner. Die Erfahrung hat sie nach eigenen Angaben verändert: Sie verlässt das Haus geerdet und dankbar, mit einer echten Freundin an ihrer Seite - der bereits ausgeschiedenen Sarah-Jane Wollny (27). Nur eines wird sie nicht vermissen: "Diese Erbsensuppe, die mir immer zwischen den Zähnen hängt", so ihr Fazit.

Gaudi-Dreamteam: Jimi Blue Ochsenknecht und Erik Satansbratan Auch Jimi Blue Ochsenknecht (33) nutzte die Show als Chance, sich von einer neuen Seite zu zeigen. Der Schauspieler bewies Herz und Reife mit seinen klaren Statements über die Situation mit Ex-Partnerin Yeliz Koc (31) und Töchterchen Snow (4). Seine Strategie: "Egal welche Spiele, Intrigen oder Manipulationen, ich bin mir treu geblieben, egal welcher Sturm aufzieht." Doch nicht nur damit konnte er beim Publikum punkten. Gemeinsam mit Erik Satansbratan bildete er das "Team Lagerkoller" und sorgte mit absurden Aktionen für Unterhaltung - sei es beim gemeinsamen Miniwannen-Bad oder beim Hobby Horsing mit zwei Spaten. Erik Satansbratan, der wilde Content Creator aus Wien, polarisierte mit seiner direkten Art. "Geht Scheißn!" wurde zu seinem Markenzeichen. Jung, impulsiv und in eine intensive Hass-Liebe mit Laura verstrickt, nahm er kein Blatt vor den Mund. Doch die Show hat auch ihn verändert: "Bei 'Promi Big Brother' habe ich über mich gelernt, dass ich an mir arbeiten sollte: Ich bin zu impulsiv. Mich nervt das auch", reflektierte er. Draußen sei er oft vor Problemen weggelaufen - das wolle er ändern. Sein Fazit: "'Promi Big Brother' war das beste Experiment, das ich in meinem Leben gemacht habe und ich bin sehr dankbar dafür."

Glückspilz und K11-Legende: Andrej Mangold und Michael Naseband Andrej Mangold (38) erlebte eine Reality-Show-Achterbahnfahrt der besonderen Art: Nach seinem Rauswurf bekam er wegen eines technischen Fehlers beim Voting eine zweite Chance. Der Ex-Bachelor nutzte sie und zeigte sich von einer reflektierten Seite. "Ich habe gelernt, dass es in Ordnung ist, Schwäche zu zeigen und dass nicht immer alles perfekt laufen muss", so seine Erkenntnis. Der Alltag im Rohbau brachte ihn zwar an mentale Grenzen, führte aber auch zu wichtigen Einsichten. Die Geschichten seiner Mitbewohner bewegten ihn sichtlich. Aus anfänglicher Zurückhaltung wurde echte Zuneigung. "Ein unglaubliches und lehrreiches Experiment, das mir für meine Zukunft extrem viel beigebracht hat", lautet sein Fazit. Schauspieler und K11-Legende Michael Naseband (60) nutzte die Zeit als bewusste Auszeit vom digitalen Alltag. "Das ist für mich eine Pause von Handy, Business, E-Mails, Fernsehen. Ich habe gemerkt, man kann auch ohne diese Dinge leben und ist trotzdem happy", erklärte er - das sei sein größter Gewinn. Der Streit mit der scharfzüngigen Ex-Bewohnerin Désirée Nick (69) traf ihn härter als erwartet: "Ich hatte zwei Hänger, weil ich unter so was leide." Mit Erik entwickelte sich eine ungewöhnliche Freundschaft über Generationen hinweg. "Erik ist mir sehr ans Herz gewachsen, obwohl ich sein Vater sein könnte."

Der disziplinierte Herr Glööckler Bleibt noch Mode-Designer Harald Glööckler (60), der auch in diesem Reality-Format (nach dem Dschungelcamp) wieder mit einer besonders geerdeten Seite überraschte. Er bewies Disziplin und Durchhaltevermögen unter extremen Bedingungen. Nach drei intimen Tagen alleine mit Désirée Nick in der Musterwohnung war der Umzug in den Rohbau ein Schock. "Ich bin sehr empfindlich. Bei mir zu Hause ist es blitzsauber", gestand er. "Ich habe über mich gelernt, dass ich, wenn es sein muss, mit vielen Menschen unter sehr extremen Umständen zusammenleben kann." Die Videobotschaften aus der Heimat rührten ihn zu Tränen. Dennoch zeigt er sich siegessicher: "Ich wollte allen beweisen, dass ich aus meiner Komfortzone rauskommen kann und dabei auch noch unterhaltsam bin. I love you all! Ich freue mich auf den Sieg!"

Wer hat den Sieg bei "Promi Big Brother" 2025 davongetragen? Dann steht es fest: Jimi Blue Ochsenknecht hat sich bei der Sat.1-Show durchgesetzt und die 100.000 Euro Preisgeld gewonnen. Im großen Finale behauptete er sich am Ende gegen Harald Glööckler, der Platz zwei belegte. Völlig überwältigt dankte Ochsenknecht vor allem den Fans, die in den letzten Zeit für ihn abgestimmt hatten: "Ich hätte nie gedacht, dass ich so weit komme. Ich weiß das alles wirklich sehr zu schätzen." Im Studio wurde der völlig aufgelöste Gewinner von seiner Mutter Natascha Ochsenknecht (61) und seiner Ex Yeliz Koc (31), die 2023 die Show gewinnen konnte, herzlich in Empfang genommen.