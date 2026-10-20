Nach zwei Wochen voller Spaß, Tränen und Drama haben es fünf Bewohner:innen bis zum Finale von „Promi Big Brother“ geschafft. Wer setzt sich dann an Tag 15 endgültig durch und wird zum großen Gewinner 2026? Am 19. Oktober kämpften Reality-Sternchen Francesca Morgese , „No Angels“-Sängerin Nadja Benaissa , Box-Legende Axel Schulz, Creatorin Gia Georgina und Reality-Star Maurice Dziwak um den Sieg. Hier verraten wir euch, welche Plätze sie belegen konnten und wer von ihnen den Geldkoffer mitnehmen durfte.

Die Rangliste der 5 Finalisten von „Promi Big Brother“

5. Platz: Francesca Morgese - Sie schied direkt zu Beginn des Finalabends aus, da nur 4 Promis das offizielle Finale bestritten.

4. Platz: Nadja Benaissa - Sie verliert nach dem Arena-Spiel „Vier gegen Philo“ das Voting gegen Axel.

3. Platz: Gia Georgina - Obwohl sie inhaltsstark ins Finale eingezogen ist, scheidet sie kurz vor den Top 2 aus.

2. Platz: Axel Schulz - Er erreicht den zweiten Platz und gratuliert Maurice fair.

1. Platz: Maurice Dziwak - Gewinnt das Finale im Zuschauervoting gegen Axel Schulz.

Maurice Dziwak war nach seinem Sieg überwältigt und bedankte sich überschwänglich bei den Zuschauern. In der Late Night Show betonte er, wie stolz und dankbar er sei, sich gegen so starke Konkurrenz durchgesetzt zu haben.

Joyn/SAT.1 hat bereits angekündigt, dass „Promi Big Brother“ auch 2027 mit einer neuen Staffel zurückkehren wird.