"Vieles neu" bei "Promi Big Brother"

"Sat.1 zeigt 'Promi Big Brother' Ende des Jahres", erklärt eine Sprecherin des Formats auf Nachfrage von spot on news. Bei der Show, in der eine Gruppe von Promis für einen vorgegebenen Zeitraum ihre Zeit in einem TV-Studio fristet, werde dieses Jahr "vieles neu", fügte die Sprecherin an. "Und doch vertraut. 'Big Brother' wird Köln treu bleiben und zieht nach Bocklemünd. Wie genau das aussehen wird, sehen die Zuschauerinnen und Zuschauer Ende des Jahres in Sat.1."