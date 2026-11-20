Diesmal sind am Montag, 23. November 2026, 20:15 Uhr ORF 2 bei der „Promi-Millionenshow für Licht ins Dunkel“ mit dabei: Moderatorin, Schauspielerin und Kabarettistin Veerna Scheitz , Sänger und Songwriter COSMÓ , Schauspieler Ferdinand Seebacher und Kabarettist Berni Wagner versuchen – mit Wissen, logischem Denken, Bauchgefühl und dem taktisch richtigen Einsatz ihrer Joker – jeweils bis zu 75.000 Euro für den guten Zweck zu erspielen.

Prominente stellen ihr Wissen auf die Probe und versuchen auch heuer wieder für Licht ins Dunkel bei Armin Assinger möglichst viele Fragen zu beantworten und max. EUR 300.000,– zu erspielen.

So schätzen die Promis ihre Millionenshow-Tauglichkeit ein

Ferdinand Seebacher verrät in einer Pressemeldung über seine Wissensstärken und -schwächen: „Ich bin wie ein Schweizer Messer, ich weiß alles ein bisschen und nichts g’scheit. Mit Musikthemen zum Beispiel hätte ich Schwierigkeiten.“

Bei Verena Scheitz sind es ganz andere Wissensgebiete, die sie ins Schwitzen bringen würden: „Ganz schlecht bin ich in Naturwissenschaften, Biologie oder Geografie, diese Themen müssen schon im unteren Fragenlevel kommen, sonst müssen mir die Kollegen helfen oder meine tollen Telefonjoker. Meine Stärken sind Theater, Literatur, Kunst und ein bisschen Geschichte.“

Bei COSMÓ hört sich die Selbsteinschätzung so an: „Ich bin nicht sehr geografie- und geschichteaffin, Wirtschaft ist auch nicht mein Spezialgebiet, diese Themen überlasse ich dann lieber meinen Telefonjokern. Gut bin ich mittlerweile bei ESC-Fragen und Naturwissenschaft liegt mir auch.“

Berni Wagner gibt ebenfalls seine Stärken und Schwächen preis: „Bei Fußball und Adelshäusern habe ich meine Schwächen, bei Popkultur, Filmen, Musik kenne ich mich ganz gut aus. Biologie sollte ich können, das habe ich ja studiert, merke aber auch, dass da mein Wissen schwindet und durch unsinnige Kabarettwitze ersetzt wird. Bei Geisteswissenschaft bin ich auch nicht völlig auf der Nudelsuppe dahergeschwommen, aber es gibt natürlich verschiedene Schwierigkeitsgrade. Bei diesen Themen habe ich mir aber vorgenommen keinen Joker zu nehmen.“