Armin Assinger begrüßt am Samstag, dem 27. September 2025 , um 20.15 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON vier Sportler:innen zur "Promi-Sportler-Millionenshow" . Um jeweils 75.000 Euro zugunsten der Österreichischen Sporthilfe quizzen heuer vier Gäste . Welche das sind, verraten wir euch im folgenden Artikel.

So haben sich die vier Sport-Gäste aus die Quizshow vorbereitet

Mit dabei sind heuer Paratriathlet Thomas Frühwirth, Kite-Surfer und Olympiasieger Valentin Bontus, Fußballerin Nicole Billa und Fußballer Michael Gregoritsch. Die erspielten Gewinne werden von ACP-Therapie.at, Decathlon, ELK Fertighaus und SanLucar zur Verfügung gestellt.

In einer Presseaussendung von ORF verraten die Vier, was sie von der Show erwarten. Thomas Frühwirth meint über die Vorbereitung: "Ich war noch vor Kurzem bei der WM und hatte deshalb nicht viel Zeit zum Vorbereiten. Trotzdem bin ich entspannt. Ich werde das aus meinem Basiswissen heraus angehen und hoffe, dass es eine schöne Gemeinschaftsarbeit wird."

Valentin Bontus sagt dazu: "Ich habe mich ein bisschen vorbereitet, mir ein paar ,Promi-Millionenshow’-Videos angeschaut und auch das Quiz auf dem Handy gespielt. Wir werden schauen, wie weit ich damit komme."

Nicole Billa sieht den Auftritt folgendermaßen: "Es ist cool, dass man da mal dabei sein kann und sich selbst testen kann. Es ist schon etwas Besonderes, wenn man da auf dem Stuhl in der Mitte mal sitzen darf."

Michael Gregoritsch gibt sich sehr zuversichtlich: "Quizzen ist ein riesiges Hobby von mir, das macht mir extrem viel Spaß. Ich bin ein großer ‚Smart 10‘-Fan, also glaube ich, dass ich ganz gut vorbereitet bin."