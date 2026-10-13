Mit viel Wissen punkteten die Sportlerinnen und Sportler für den guten Zweck! Am Montag, dem 12. Oktober 2026, erspielten Ex-Biathletin Lisa Hauser, Skirennläufer und Paralympics-Sieger Johannes Aigner, Skeleton-Olympionikin Janine Flock sowie die Fußball-Legenden Andreas Herzog und Toni Polster bei Armin Assingers „Promi-Sportler-Millionenshow“ in ORF 2 und auf ORF ON insgesamt 150.000 Euro für die Österreichische Sporthilfe . Die erspielten Gewinne werden von ACP-Therapie.at, ELK Fertighaus, Personalshop und SanLucar zur Verfügung gestellt.

Das waren die Fragen für die Promi-Sportler

Lisa Hauser holt mit der richtigen Antwort C auf die 12. Frage (Zum „Herminator“ wurde Hermann Maier u. a. durch seinen Jahrhundertsturz beim olympischen Abfahrtslauf …? A: 1992 in Albertville; B: 1994 in Lillehammer; C: 1998 in Nagano; D: 2002 in Salt Lake City) 25.000 Euro.

Johannes Aigner findet mit Unterstützung des Telefonjokers die richtige Antwort B auf die 13. Frage (Mit welchem Spottnamen verhöhnte der Volksmund einst einen als regierungsunfähig angesehenen österreichischen Kaiser? A: Steinrich der Harke; B: Gütinand der Fertige, C: Schriedrich der Föne; D: Studolf der Rifter) und steuert damit 35.000 Euro bei.

Janine Flock erspielt nach Verwendung des Telefonjokers und der richtigen Antwort B auf die elfte Frage (Bei welchem Tier ist nicht die äußere Hautfärbung sondern die Farbe im Maul namensgebend? A: Rote Waldameise; B: Schwarze Mamba; C: Weißer Hai; D: Rotfuchs) weitere 15.000 Euro.

Andreas Herzog und Toni Polster knacken mit der richtigen Antwort A auf die 15. Frage (Wer Bilder der gezüchteten Kanarienvogelrasse Gloster Corona sieht, erkennt eine starke Ähnlichkeit mit den …? A: Pilzköpfen der Beatles; B: Bemalungen von Kiss; C: Bärten von ZZ Top; D: Brillen von Elton John) den Jackpot und sorgen damit für zusätzliche 75.000 Euro für den guten Zweck.