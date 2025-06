Für eingefleischte Reality-TV-Fans gibt es bald wieder Nachschub. RTLzwei arbeitet derzeit an einem neuen Format mit dem Titel "Der Promihof". "Ob Trash-TV-Kultstar, Influencer oder Party-Ikone - bei 'Der Promihof' wird's ländlich! Statt Partynächten auf Ibiza heißt es: anpacken, ackern und sich den Herausforderungen des Landlebens stellen", heißt es in einer Pressemitteilung des Senders.

Die Promis leben gemeinsam auf einem Bauernhof. Die Herausforderung dabei: Der Cast muss nicht nur als Gruppe harmonieren, die Teilnehmer und Teilnehmerinnen müssen sich auch "als Einzelkämpfer in Challenges beweisen und die Hürden des Landlebens meistern". Welche Aufgaben konkret anstehen und was es am Ende zu gewinnen gibt, bleibt bislang offen.