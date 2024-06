Bei "Prominent getrennt - Die Villa der Verflossenen" stand die zehnte Folge und damit das Finale an. In der ab 5. Juni bei RTL+ verfügbaren Episode ging es zunächst um den Einzug ins letzte allesentscheidende Spiel. Welche der vier restlichen Ex-Paare haben es geschafft und wer stand ganz am Ende auf dem Treppchen?

Am Ende bleibt Genugtuung

Im Halbfinale ging es um ein Paddel-Spiel, bei dem die zwei Teams auf SUP-Boards und mit Fangnetzen Bälle einsammeln mussten. Hoch und Kühnel konnten sich in der anstrengenden Challenge beweisen und sorgten für den Plottwist. Denn das Ex-Paar kämpfte sich in der Staffel nach einer Eliminierung durch ein Spiel wieder zurück in die Villa und konnte nun den Finalplatz sichern.

Es blieb keine Verschnaufpause, im letzten Spiel mussten die beiden Duos auf einem Brett zwischen ihnen einen Turm mit Klötzen bauen und diesen von Station zu Station bewegen. Mehrmals fiel der Turm bei Pedroni und Sicora in sich zusammen und auch ihre Gegner hatten ihre Probleme. Doch am Ende brachten Hoch und Kühnel die nötige Ruhe mit und lieferten ihren Stapel unversehrt am Ziel ab. Das brachte ihnen 11.000 Euro (10.000 Euro für das Finalspiel, 1.000 Euro aus den Teamspielen) an Gewinnsumme ein. Als fast schon ausgeschiedenes Duo verspürte Kühnel "besondere Genugtuung", mit seiner Ex-Partnerin als Sieger vom Platz zu gehen.