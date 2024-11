Es geht bald wieder in die "Villa der Verflossenen". Derzeit wird die mittlerweile vierte Staffel von "Prominent getrennt" in Südafrika gedreht. Welche prominenten Ex-Paare diesmal dabei sind, teilt RTL unter anderem in einer Pressemitteilung und auf Instagram mit.

Die Kandidatinnen und Kandidaten sollen sich in der Show ihren Ex-Partnern beziehungsweise -Partnerinnen stellen und Streitigkeiten begraben, um sich als Team durchzuschlagen. Für die Mühe der ehemaligen Pärchen lockt ein Preisgeld in Höhe von bis zu 100.000 Euro.