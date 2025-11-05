Der bekannteste Name im Feld ist Tessa Bergmeier (36). Sie wurde 2009 durch "Germany's next Topmodel" bekannt und trat seitdem in zahlreichen Reality-Formaten auf - von "Die Alm" bis zum Dschungelcamp. 2024 war sie mit ihrem damaligen Partner Jakob Morgenstern im "Sommerhaus der Stars". Inzwischen sind die beiden getrennt - und damit bereit für die "Villa der Verflossenen".

Die Besetzung für die fünfte Staffel von "Prominent getrennt" steht fest, wie spot on news exklusiv erfuhr. Diese sieben Ex-Paare müssen sich in der "Villa der Verflossenen" zusammenraufen, um den Jackpot von bis zu 100.000 Euro zu gewinnen.

Dank "Sommerhaus"-Fluch bei "Prominent getrennt"

Der berüchtigte "Sommerhaus"-Fluch, der schon viele Kandidatenpaare auseinanderbrachte, traf auch Yasin Cilingir (34) und Samira Cilingir. Das Paar, das sich bei "Love Island" kennengelernt hatte, war 2021 im Ferienhaus in Bocholt-Barlo dabei.

Auch beim erstmals im Februar 2025 ausgestrahlten Ableger "Sommerhaus der Normalos" hat der Fluch bereits zugeschlagen: Vanessa Brahimi und Richard Sternberg trennten sich nach ihrem TV-Debüt. Vor allem Brahimi scheint Gefallen am Reality-Kosmos gefunden zu haben - aktuell stellt sie sich bei "Das große Promi-Büßen" Olivia Jones (55) und bittet dort um Absolution für ihre "Sommerhaus"-Sünden.

Die übrigen Paare dürften ausschließlich hartgesottenen Fans von Datingshows bekannt sein. Fabian und Tanina lernten sich bei "Too Hot to Handle" kennen, Vivien und Mou bei "Ex on the Beach" - ebenso wie Bianca Eigenfeld und Joshi Josh. Gök Göker und Rebecca Ries trafen bei "Temptation Island VIP" aufeinander. Im April kam ihr gemeinsamer Sohn Malik zur Welt, im Mai wurde die Trennung bekannt.

Die Produktion der fünften Staffel hat gerade in Südafrika begonnen. Die Ausstrahlung ist für 2026 bei RTL+ geplant. Einen genauen Termin gibt es noch nicht.