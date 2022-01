Auf RTL startet schon bald eine neue Realityshow, die nach einer guten Mischung aus "Couple Challenge" und "Ex on the Beach" klingt: Deutsche Promi-Paare, die sich eigentlich getrennt haben, treten zusammen in Challenges an, um ein Preisgeld von 100.000 Euro zu erkämpfen.

Die angekündigten TeilnehmerInnen lassen auf jeden Fall auf Drama, Hoffnung auf zweite Chancen und Spaß hoffen. Teilweise lieferten sich die Ex-Paare nämlich eine öffentliche Schlammschlacht nach ihrer Trennung, und bei manchen würden sich zumindest die Fans ein Liebescomeback erhoffen. Es bleibt abzuwarten, ob es sich bei dem neuen Format um eine Datingshow oder Trash-TV mit Eskalation vom Feinsten handeln wird.