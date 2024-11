Zwölf Promis werden gemeinsam mit Sat.1 die Rückkehr des Reality-Formats "Promis unter Palmen" feiern. Am 6. November hat der Sender bekannt gegeben, wer am Palmenstrand von Thailand um die Siegprämie kämpfen wird. Neben einer Rückkehrerin, einem Lotto-Millionär und einem "DSDS"-Star sind auch einige Ex-Dschungelcamper dabei.

Comeback nach freiwilligem Abschied

High-Society-Lady Claudia Obert (63) nimmt erneut an dem Format teil, mit dem sie offenbar noch eine Rechnung offen hat. In Staffel eins wurde sie das Opfer fieser Lästerattacken ihrer Kontrahenten, verließ schließlich freiwillig die Villa und verpasste einen möglichen Sieg. Neben ihr werden Lotto-Millionär Chico und "DSDS"-Ikone Menowin Fröhlich (37) in der neuen Staffel zu sehen sein.

Des Weiteren sind einige Ex-Kandidatinnen und -Kandidaten aus dem Dschungelcamp-Universum dabei: Model Janina Youssefian (41), Ex-Nationaltorwart Eike Immel (63), die Reality-Sternchen Iris Klein (57) und Kim Virginia (29) sowie Sänger Cosimo Citiolo (42). YouTuberin und "Sommerhaus der Stars"-Promi Lisha Savage (38), YouTube-Star und "Kampf der Realitystars"-Teilnehmer Chris Manazidis (38), der "Prominent getrennt"-Kandidat Nikola Glumac (28) und die angekündigte "Forsthaus Rampensau"-Teilnehmerin Melody Haase (30) komplettieren den Cast.



In der Ankündigung heißt es zum Ablauf der Sendung: "Am Palmenstrand von Thailand leben die zwölf unterschiedlichen Charaktere zusammen in einer traumhaften Villa unter permanenter Kamerabeobachtung und werden dabei mit allen Facetten des Zusammenlebens konfrontiert." In Teamspielen müssen die Promis Zusammenhalt zeigen, am Ende wird es aber nur eine Siegerin oder einen Sieger geben. Die oder der erhält die goldene Kokosnuss und bis zu 50.000 Euro Preisgeld.