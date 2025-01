Zwei Monate nachdem Sat.1 die Kandidaten von "Promis unter Palmen" bekannt gegeben hat, steht nun auch der Starttermin fest. Staffel 3 beginnt am 17. Februar 2025. Die acht Folgen laufen jeweils montags um 20:15 Uhr in Sat.1. Auf Joyn werden die Episoden immer schon eine Woche vor der TV-Ausstrahlung bereitstehen. Die erste Folge gibt es bei dem Streamingdienst also schon am 10. Februar.

Direkt im Anschluss an die TV-Ausstrahlung zeigt Sat.1 montags "Promis unter Palmen - Die Late Night Show". Jochen Bendel (57) bespricht mit Gästen live die Ereignisse der jeweiligen Folge.