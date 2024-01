"Es gibt noch viele Ideen"

Lust auf eine Fortsetzung hätte er auf alle Fälle, sagte Brückner weiter. "Die Geschichten werden ja nie auserzählt sein, das gibt es noch so viele Ideen, das ist das Spannende daran." Auf die Frage hin, ob es denn schon Pläne gebe, erklärte der Schauspieler kurz und knapp: "Ich sage jetzt nichts Negatives." Den Abend beim Deutschen Filmball in München wolle er erst einmal ohne Schabernack vom Pumuckl genießen. "Ich hoffe, der begnügt sich auf dem Hotelzimmer mit der Schokolade, so war es ausgemacht. Ich bin ja jetzt der neue Meister Eder, vielleicht hört er auf mich besser."