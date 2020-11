Punktlandung: 58. Viennale rechtzeitig vor dem Lockdown beendet

Auszeichnungen

Ebenfalls vergeben wurde auch der "Standard"-Publikumspreis an einen Film, der noch keinen Verleih in Österreich hat: Die Leserjury entschied sich für die mystische mexikanische Parabel "Selva tragica" ("Tragic Jungle") von Yulene Olaizola. Der FIPRESCI-Preis der internationalen Filmkritik für den besten Erst- oder Zweitfilm konnte sich das polnische Animationswerk "Zabij to i wyjedz z tego miasta" ("Kill it and Leave This Town") von Mariusz Wilczynski sichern.

Und wie in den Vorjahren zwei Gewinner gab es beim Erste Bank MehrWERT-Filmpreis: Da coronabedingt die Vergabe eines New-York-Stipendiums nicht möglich war, gingen 6.000 Euro an die österreichische Koproduktion "Zaho Zay" von Georg Tiller und Maeva Ranaivojaona, die die Geschichte einer Kolonie der Verdammten in Madagaskar erzählen. "Wir haben ein Konto bei der Ersten Bank - und sie werden froh sein, dass unser Minus nun für einige Monate gedeckt sein wird", freute sich Tiller über den Geldpreis. Der zweite Preisträger ist die ebenfalls österreichische Dokumentararbeit "Bitte warten" von Pavel Cuzuioc über Kommunikationstechniker in Osteuropa, der sich über 3.000 Euro freuen kann.