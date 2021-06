"Q-Force"-Trailer: Netflix' animierte LGBTQ-Superspione

Warum Animation?

Erfunden hat die Serie "Will & Grace"-Darsteller Sean Hayes, der in einem "Deadline"-Interview auch auf die Animations-Form zu sprechen kommt: "Ein Realfilm wäre viel zu teuer geworden, da wir ja mit der typischen 'Bond'-Action aufwarten wollen, die zugleich natürlich spaßig verfremdet wird. Außerdem wäre ich gar nicht so sicher, ob ein Studio bei dieser Thematik das Budget für einen Film mit echten SchauspielerInnen herausgerückt hätte. Ich hoffe es zwar, derzeit sieht es aber gar nicht danach aus."

Die "Q-Force"-Truppe wird Anfang September auf Netflix durchstarten.