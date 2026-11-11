Queertactics-Festival in Wien: Film-Highlights 2026

Am 11. November 2026 startet die siebte Ausgabe von QUEERTACTICS mit der Österreichpremiere des brasilianischen Films „ London“ , der bei den Filmfestspielen in Venedig mit dem Queer Lion ausgezeichnet wurde. Bis 15. November präsentiert das Wiener Filmfestival internationale Spiel-, Dokumentar- und Kurzfilme, darunter zahlreiche Österreichpremieren. Ein besonderer Fokus liegt heuer auf aktivistischem Kino: Filme über Menschen, die gesellschaftliche Normen herausfordern, für ihre Rechte kämpfen und neue Formen des Zusammenlebens erproben. Welche Highlights sind aus dem Festivalprogramm hervorzuheben?

Dokus und Ehrengäste

Der Dokumentarfilm QUEER ME von Irene Bailo Carramiñana führt in die anarcho-queer-feministische Hausbesetzerszene von Toulouse. Ab 2015 dokumentiert die Filmemacher*in das Leben einer transfeministisch-anarchistischen Community in einem besetzten Haus. Die Österreichpremiere findet am Samstag, 14. November, um 14:15 Uhr im Admiral Kino statt. Im Anschluss gibt es ein Filmgespräch mit der Regisseurin.

Auch der deutsche Dokumentarfilm CHRONICALLY RADICAL (2026) von Lian & Delila erzählt von politischem Widerstand. Er begleitet behinderte, chronisch kranke und neurodivergente Aktivist*innen bei Protesten, unter anderem in Lützerath und gegen die Automobilindustrie. Zu sehen ist der Film am Sonntag, 15. November, um 14:15 Uhr im Admiral Kino, gefolgt von einem Online-Filmgespräch mit ÖGS-Dolmetschung.

„London“-Co-Regisseur und Hauptdarsteller Victor Di Marco kommt zur Premiere persönlich nach Wien. Am anschließenden Filmgespräch nimmt auch Magda Leitner von FmB – Interessensvertretung Frauen mit Behinderungen teil.

Weitere internationale Filmschaffende sind persönlich beim Festival zu Gast: Die britische Filmemacherin Annette Kennerley, deren Kurzfilme bei QUEERTACTICS gezeigt werden, Irene Bailo Carramiñana, Regisseurin von QUEER ME, sowie Graham Clayton-Chance, Regisseur von LAST DANCE AT THE SUNDANCE STOMPEDE.

Das vollständige Programm und Tickets sind hier zu finden!