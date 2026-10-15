„Der Quiz-Champion – Das Österreich-Deutschland-Special“ feiert Premiere! Gespielt wird über zwei Abende – mit Start am Mittwoch, dem 21. Oktober , und der Finalrunde am Samstag, dem 24. Oktober , jeweils um 20.15 Uhr in ORF 1 und auf ORF ON . Kandidatenpaare aus Österreich und Deutschland treten gegen Expertenpaare an, die aus je einem österreichischen und einem deutschen Promi bestehen. Am Ende geht es um die Frage: Wer wird Quiz-Champion und erspielt 100.000 Euro? Moderiert wird die ZDF/ORF-Koproduktion von Johannes B. Kerner.

Das sind die österreichisch-deutschen Kandidatenpaare

Der Weg zum Quiz-Champion-Titel ist eine große Herausforderung: Die Kandidatenduos beweisen sich zuerst in der Schnellwissensrunde. Haben sie das geschafft, geht es in die Duelle gegen jeweils zwei Prominente in fünf Kategorien.

Die Gegnerinnen und Gegner der österreichischen und deutschen Kandidatenpaare sind: Melissa Naschenweng und Vanessa Mai (Musik), Barbara Wussow und Wigald Boning (Erdkunde), Thomas Morgenstern und Franziska van Almsick (Sport), Dirk Stermann und Bastian Pastewka (Film und Fernsehen) sowie Sarah Wiener und Nelson Müller (Ernährung).