Steffen Hallaschka (53) wird eine neue RTL-Quizsendung moderieren. Der "stern TV"-Moderator freut sich "total" auf seinen neuen Job, zitiert ihn "RTL.de" . "Ich spiele wahnsinnig gern und Quiz ist wirklich eine große Leidenschaft von mir." In "7 Richtige - Das Quiz der Besserwisser" treten die Kandidatinnen und Kandidaten zum großen Konkurrenzkampf an.

Wer wird zum Besserwisser?

Denn die sieben Kontrahenten treten gleichzeitig gegeneinander an. Als Quiz-Champion wollen sie am Ende 100.000 Euro mit nach Hause nehmen. Während ein Kandidat oder eine Kandidatin bei Hallaschka am Ratepult sitzt, können die anderen das Spiel übernehmen und zum Besserwisser werden, sollte es zu Unsicherheiten bei der Konkurrenz kommen. "Ich bin in vielen Lebenslagen ein kleiner Besserwisser", gibt Hallaschka zu. "Aber besonders, wenn es ums Spielen geht. Deswegen ist es für mich eine große Freude, dieses wunderschöne Quiz leiten zu dürfen."

Gezeigt wird die Sendung am 1. und 8. September (montags um 20:15 Uhr bei RTL oder vorab auf RTL+). Auf das Quizmaster-Urgestein können sich die Zuschauer dann auch bald wieder freuen. Hallaschkas "stern TV"-Vorgänger Günther Jauch (69) kehrt laut RTL am 15. September mit neuen Ausgaben von "Wer wird Millionär?" zurück.