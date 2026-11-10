Nach unzähligen Duellen gegen Spitzensportler, Olympiasieger und andere vermeintlich unschlagbare Gegner stellt sich Stefan Raab seiner bislang größten Herausforderung: allen! Mit „Raab gegen alle“ startet RTL 2027 eine neue große Eventshow am Samstagabend, in der sich Stefan Raab gleich 100 Gegnerinnen und Gegnern stellt.

Deutschland hat Millionen Bundestrainer. Und mindestens genauso viele Menschen, die glauben, sie könnten Stefan Raab schlagen. 2027 wird es endlich Zeit, das zu beweisen.

Das Spielprinzip von „Raab gegen alle“

Dafür werden keine Allrounder gesucht, sondern die Kandidaten ergattern mit etwas Glück ein Duell gegen Stefan, in dem sie ihre Stärke ausspielen können. Unterstützt von einem prominenten Teamkapitän wollen sie in spektakulären Spielen, außergewöhnlichen Challenges und knallharten Duellen schaffen, woran schon viele gescheitert sind: Raab besiegen.

Inga Leschek, CCO RTL Deutschland, meint dazu in einer Presseaussendung: „Gefühlt sitzt in jedem deutschen Wohnzimmer mindestens ein Mensch, der denkt: ‚Den Raab schlage ich ganz locker.‘ Mit ‚Raab gegen alle‘ machen wir daraus eine Samstagabendshow. 100 Herausforderinnen und Herausforderer bekommen die Chance, Stefan Raab bestenfalls in ihrer Paradedisziplin zu schlagen. Das Problem für alle Beteiligten: Stefan ist fest davon überzeugt, dass auch 100 Gegner für ihn noch kein Grund zur Beunruhigung sind. Auf genau diesen Größenwahn mit Unterhaltungswert freuen wir uns.“

Bewerbungen für „Raab gegen alle“ sind ab sofort unter raab-casting.de möglich.