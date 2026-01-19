Gemeinsam mit Barbara Schöneberger wird der Entertainer noch im Frühjahr "Wer weiß wie wann was war?" moderieren.

Beim Sender RTL und dem dazugehörigen Streamingdienst RTL+ setzt man weiterhin auf Showmaster Stefan Raab (59). Wie nun per Pressemitteilung enthüllt wurde, erhält der "TV total"- und "Schlag den Raab"-Erfinder in diesem Frühjahr eine eigene Samstagabend-Eventshow. Für die kommenden Monate wurde ein Quiz-Format namens "Wer weiß wie wann was war?" angekündigt. Allein muss Raab die Show aber nicht moderieren, ihm wird in Person von Barbara Schöneberger (51) eines der erfahrensten TV-Gesichter Deutschlands zur Seite gestellt.

Erprobtes Duo Raab-Schöneberger Dass die beiden Fernsehgrößen ein gutes Duo bilden, bewiesen sie schon zuvor, wie Inga Leschek, CCO von RTL Deutschland, in Erinnerung ruft: "Barbara Schöneberger und Stefan Raab haben bei 'Chefsache ESC' gezeigt, wie gut sie miteinander harmonieren und sich ergänzen. Wir freuen uns, dass sie diese Energie jetzt bei 'Wer weiß wie wann was war?' einbringen." Die genauen Spielregeln der als "unterhaltsame Quiz-Reise durch Pop-Kultur, Fernsehen, Musik und Zeitgeschichte" angekündigten Show wurden noch nicht enthüllt. Es stehen aber demnach "Humor, Musik und Cleverness" im Mittelpunkt. Ebenso wie das Publikum im Studio und vor den TV-Geräten, das offenbar aktiv miträtseln darf. Und auch prominente Gäste werden laut der Mitteilung ihr "Gedächtnis auf die Probe" stellen müssen.

Stefan Raab bleibt das RTL-Zugpferd RTL hat die neue Samstagabend-Show in Auftrag gegeben, Raab Entertainment produziert sie. Veröffentlicht wird "Wer weiß wie wann was war?" dann sowohl bei RTL als auch bei RTL+. Auch das frische Jahr 2026 steht bei RTL damit ganz im Zeichen von Stefan Raab: Erst vergangene Woche hatte der Sender enthüllt, dass die "Stefan Raab Show" am 11. Februar zur Primetime ins RTL-Programm zurückkehren wird. Zuvor gab es weniger schöne Nachrichten: Im Zuge einer Neuausrichtung wurde ein weitreichender Stellenabbau sowie die Absetzung der Magazine "Gala" bei RTL und "Prominent" bei VOX mitgeteilt.