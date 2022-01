"Raising Dion"-Trailer zu Staffel 2 mit dem jungen Superhelden

2019 hat uns die erste Staffel der originellen Netflix-Fantasy-Serie nach Dennis Lius Comics mit dem jungen Dion bekanntgemacht, dessen verwitwete Mutter nicht schlecht staunt, als der Zweitklässler plötzlich Superkräfte an den Tag legt. Doch ihre eigentliche Sorge besteht darin, diese Kräfte vor der restlichen Welt geheim zu halten. Auch ein gefährlicher Gegenspieler tritt in Gestalt des sogenannten buckligen Mannes in Erscheinung.

Da längst noch nicht alle Probleme gelöst wurden, steht nun eine zweite Staffel von "Raising Dion" bevor, deren erster Trailer verfügbar ist. Hier kommt eine neue Bedrohung auf den jungen Helden zu: