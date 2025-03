Seine Tarnung ist dann nach diversen heiklen Situationen in Folge 6 endgültig aufgeflogen, aber er weiß nun, dass sein Hauptgegner Francis Xavier Quinn heißt. Er dachte, diesen eiskalten Verbrecher bereits früher ausgeschaltet zu haben, doch der Mann hat sowohl eine Kugel als auch einen Klippensturz überlebt. In der finalen Folgen 8 läuft alles auf eine Konfrontation zwischen den beiden hinaus. Wie endet Staffel 3 der Krimiserie auf Amazon Prime Video ?

Diesmal hat Actionheld Reacher ( Alan Ritchson ) einen unerwarteten Job angenommen: In Staffel 3 ist er nämlich ist für DEA-Agentin Susan Duffy undercover gegangen und hat sich als Bodyguard in die Familie des Unternehmers Zachary Beck einschleusen lassen, um angeblich dessen Sohn Richard zu beschützen.

Auf der Geburtstagsparty bei Beck kommt es dann zum Showdown - und natürlich muss sich Reacher gleich zum Einstand mit dem Riesen Paulie (Bodybuilder und Schauspieler Olivier Richters) endlich einen Zweikampf liefern. Es sieht gar nicht gut für ihn aus und nachdem ein Raum in Trümmer gelegt wurde, endet er zunächst mit einer dicken Kette um den Hals in der Luft baumelnd. Nachdem er sich akrobatisch befreien konnte, geht der Fight im Freien auf der Wiese und unter Wasser weiter, wo Paulie mit einem Halsstich im Meer versinkt.

Die Russen tauchen auf und schnappen sich Quinn, ziehen dann aber doch das Geld vor. Reacher bleibt mit Quinn alleine zurück, der gar keine Ahnung hat, wer da vor ihm steht. Reacher hilft seiner Erinnerung auf die Sprünge und streckt ihn mit einem Kopfschuss nieder - so vollzieht er seine Rache für den Mord an der jungen Kollegin Dominique vor einigen Jahren.

Reacher hat die Waffenkisten aufgespürt und ein weiteres Feuergefecht ist fällig, das sich in den Partysaal verlagert. In der ausbrechenden Panik wird Richard von Quinn als Geisel genommen und als sein Vater ihn befreien will, bezahlt Zachary Beck das mit seinem Leben.

Wie geht es mit Duffy und Reacher weiter?

Am nächsten Tag hat Reacher noch einen Rat für Richard: Der Junge soll sich vor Eintreffen der Polizei mit dem Bargeld seines Vaters absetzen und irgendwo neu beginnen. Duffy ist hingegen ihren Job bei der DEA los und will sich eine Auszeit gönnen, obwohl ihr Reacher seine Kontakte anbietet. Sie erklärt ihm auch, dass Quinns Tod offiziell den Russen zur Last gelegt wird; außerdem möchte sie ihre Affäre nicht mehr fortsetzen und nimmt mit einem Kuss Abschied von ihm. Danach bringt sie Teresa zu deren Oma nach Hause, während Reacher auf einem Motorrad in Richtung Staffel 4 davonbrettert. Es erscheint nicht ganz abwegig, dass wir von Duffy künftig doch noch etwas hören werden.