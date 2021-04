"The Real Housewives of Beverly Hills" Staffel 11: Jede Menge Drama

Wie der Trailer verrät, ist auch bei den Reality-Stars die Corona-Pandemie ein großes Thema. Nach dem internationalen Lockdown wollen die High-Society-Damen in Beverly Hills schnell wieder unter die Leute kommen. Neu zum Cast stoßen deshalb die Housewives Crystal Kung Minkoff und Kathy Hilton dazu.

Ein großes Thema werden Erika Jaynes Scheidung von Thomas Girardi und der damit verbundene Rechtsstreit darstellen. Zudem sorgt die Beziehung von Lisa Rinnas Tochter Amelia Hamlin und "KUWTK"-Star Scott Disick für Aufsehen: "Er ist viel zu alt und er hat drei Kinder", urteilt Kyle Richards – und Mutter Lisa stimmt ihr zu. Man kann also bestimmt einige Familiendramen erwarten.

Ab 19. Mai starten wöchentlich neue Folgen der elften Staffel von "The Real Housewives of Beverly Hills" auf Bravo in den USA. Am Tag darauf werden die Folgen auf dem Amazon-Channel Hayu auch bei uns in Österreich im Streaming-Angebot sein.

Hier kannst du die beliebtesten Reality-Shows streamen.