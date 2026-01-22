Jing Lusi ist dabei als Polizistin Hana Li zurück. In Staffel 2 der Thrillerserie "Red Eye" muss sie zusammen mit Martin Compston als Sicherheitschef Clay Brody eine neue, hochbrisante Verschwörung aufdecken.

Worum geht es in Staffel 2 von "Red Eye"?

In der US-Botschaft in London werden die Feierlichkeiten zur Ernennung des neuen Botschafters abrupt gestoppt, als ein bedrohlicher Anruf eingeht: Sollte jemand das Gebäude verlassen, werde ein britisches Flugzeug in die Luft gesprengt. Die Botschaft wird sofort abgeriegelt – Gäste und Mitarbeiter:innen sind gefangen.



Doch die Lage eskaliert weiter: Ein Mörder beginnt im Inneren sein tödliches Spiel. Für die britische Polizistin Hana Li wird der Einsatz zum Albtraum aus politischen und rechtlichen Verstrickungen.

Während der Killer immer wieder zuschlägt und entkommt, kämpfen Hana und Brody gegen die Zeit. Sie müssen das Komplott aufdecken, bevor sowohl die Geiseln in der Botschaft als auch die Passagiere des Regierungsjets ihr Leben verlieren.