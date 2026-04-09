Das Festival startet mit "Light Pillar" (CHN 2026) als Eröffnungsfilm . In einem stillgelegten Studio vermischt der Film Realität und Animation zu einem Geflecht aus Routine und virtueller Imagination, in dem die Grenzen zwischen Materie und Simulation verschwimmen.

Vom 23. bis 26. April 2026 gastiert das Red Lotus • Asian Film Festival Vienna wieder in Wien und feiert zugleich sein fünfjähriges Bestehen. Hauptspielstätte ist erneut das Stadtkino Wien , zusätzlich findet am 24. April ein Screening im Gartenbaukino statt.

Weitere Red-Lotus-Highlights 2026

Heuer konzentriert sich Red Lotus bei der Auswahl erneut auf die spannendsten und augenöffnendsten Entwicklungen im asiatischen Kino. Dazu gehört ein genauer Blick auf aufstrebende Filmregionen – insbesondere Südasien und Südkorea. Außerdem liegt ein besonderes Interesse auf der Neubetrachtung asiatischer Diaspora-Gemeinschaften, wobei "Summer School", 2001 (CZK 2025) einen seltenen Einblick in die tschechisch-vietnamesische Community bietet.

In Zusammenarbeit mit HKETO (Hong Kong Economic and Trade Office Berlin) richtet das Festival den Blick auf zwei aktuelle Produktionen aus Hongkong, die sich auf unterschiedliche Weise mit Identität, Erinnerung und gesellschaftlichem Wandel auseinandersetzen. Während "The Shadow’s Edge" die Geschichte eines ehemaligen Überwachungsspezialisten erzählt, der in eine technologisch veränderte Arbeitswelt zurückkehrt, rückt der Film Fragen nach Kontrolle, Erfahrung und moralischer Verantwortung in den Mittelpunkt. Zwischen digitaler Präzision und menschlicher Intuition entsteht ein Spannungsfeld, in dem sich auch ein Generationenkonflikt abzeichnet.

"Montages of a Modern Motherhood" hingegen bleibt ganz nah an einer jungen Mutter und ihrem Alltag nach der Geburt. Der Film zeigt Erschöpfung, Druck und widersprüchliche Erwartungen – und zeichnet ein ungeschöntes Bild davon, wie Mutterschaft zwischen Selbstanspruch und gesellschaftlichen Rollenbildern verhandelt wird. Beide Filme stehen für ein Hongkonger Kino, das individuelle Erfahrungen mit größeren sozialen Fragen verbindet.

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