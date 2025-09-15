Der 76-Jährige war bei seiner letzten Sendung sichtlich gerührt und ihm kamen die Tränen.

Am 14. September 2025 verabschiedet Vox einen seiner treuesten Stars: Reiner Calmund (76) beendet nach 18 Jahren seine Zeit als Geschmacks-Experte bei "Grill den Henssler". Die bereits im Juni aufgezeichnete Abschiedsshow hat den ehemaligen Bundesliga-Manager sichtlich bewegt. "Ich bin natürlich gerührt davon, die ganze Show ist mir schwergefallen", erzählt der 76-Jährige im Gespräch mit der "Bild"-Zeitung. Seine Bilanz nach fast zwei Jahrzehnten kann sich sehen lassen: 263 Sendungen und über 1900 bewertete Gerichte. "Meine Geschmacksnerven haben jedes Mal Samba auf der Zunge getanzt", beschreibt Calmund seine kulinarischen Erlebnisse bei der Kochshow.

Tränen vor laufender Kamera Für seine letzte Samba hatte das Produktionsteam "Calli" eigens einen königlichen Thron gebaut, alle Weggefährten feierten den TV-Veteran und als Abschiedsgeschenk gab es eine goldene Gabel. "Ich wusste vorher, dass da die Tränchen bei mir laufen und so kam es dann auch", erinnert er sich. "Auch bei der After-Show-Party habe ich noch einmal vor allen geweint. Es war einer der schönsten Abende und die schönste Show von allen!"

Abschied von den großen Shows Viele Fans spekulierten, ob Reiner Calmunds Rückzug mit seinem Gesundheitszustand zusammenhängt. Im Januar war er während eines "Grill den Henssler"-Drehs zusammengebrochen und ins Krankenhaus eingeliefert worden. Dort diagnostizierten die Ärzte eine Herzrhythmus-Störung. "Das war nicht der Grund aufzuhören. Ich wollte generell kürzertreten", stellt er jetzt klar. Inzwischen gehe es ihm wieder "sehr gut", seine Gesundheit überwache er mit Blutdruckmessungen. Völlig aus dem Showgeschäft will sich der frühere Fußballfunktionär übrigens nicht zurückziehen. "Ich werde noch kleinere Auftritte machen, vor allem im Fußball - aber keine großen Shows mehr", kündigt er an. Nach dem "Grill den Henssler-Sommerspecial" für Calmund würdigt Vox ihn auch noch mit einem "Prominent! Spezial - Danke Calli!" um 23:40 Uhr.