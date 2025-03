In der gerade laufenden Staffel musste er aus gesundheitlichen Gründen schon für drei Folgen aussetzen, nun hat Reiner Calmund (76) seinen Ausstieg verkündet. Der ehemalige Fußballmanager hört nach 18 Jahren als Juror bei "Grill den Henssler" auf. Dies gab die RTL-Gruppe am 28. März bekannt. Reiner Calmund war seit dem Start der VOX-Kochshow um Steffen Henssler (52) im Jahr 2013 dabei. Er war Teil der dreiköpfigen Jury, die Gerichte des TV-Kochs und seiner prominenten Konkurrenten bewerten.

"Mit 77 Jahren - da fängt das Leben an", zitiert RTL den Juroren, der dieses Alter im November erreicht. "Nach all den Jahren voller großartiger Begegnungen, köstlicher Speisen und spannender Koch-Wettkämpfe sage ich: Et hätt mir Spaß jemaat!", so der Rheinländer weiter. "Ich danke allen, die Teil dieser langen und leckeren Reise waren. Es war mir Schleckermäulchen eine riesengroße Ehre!", schließt der Ex-Manager von Bayer Leverkusen.

"Calli ist ein Publikumsliebling und hat mit Humor, Fachwissen und viel Leidenschaft maßgeblich zum Erfolg unserer Formate beigetragen", sagt VOX-Programmgeschäftsführerin Kirsten Petersen in der Mitteilung. Vor "Grill den Henssler" war Reiner Calmund für den Sender auch bei der Vorgängershow "Die Kocharena" (2007-2013) als Juror aktiv.