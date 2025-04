Nach "It Ends with Us" ist bereits der nächste Roman von Bestsellerautorin Colleen Hoover in Planung für eine Verfilmung: "Reminders of Him" lautet der Titel des 2022 erschienenem Romans. Nun hat auch "Gilmore Girls"-Darstellerin Lauren Graham (58) für das Projekt von Universal unterschrieben, wie "Deadline" berichtet.

Damit reiht sich die Schauspielerin in eine Reihe von Darstellerinnen und Darstellern ein, die sich bereits ebenfalls für das Projekt verpflichtet haben. Dazu gehören Maika Monroe (31), bekannt aus "Longlegs", Tyriq Withers (26), der im Reboot von "Ich weiß was du letzten Sommer getan hast" mitspielt sowie "Outer Banks"-Darsteller Rudy Pankow (26). Auf dem Regiestuhl wird Vanessa Caswill sitzen, die auch schon bei "Little Women" oder "Love at First Sight" Regie führte.