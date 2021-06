In naher Zukunft stehen weite Teile von Miami unter Wasser, weil der Meeres-Spiegel als Folge der Klima-Katastrophe gestiegen ist. Unter diesen erschwerten Lebensbedingungen suchen die Menschen Trost in Erinnerungen und verfügen dabei über eine spezielle Methode, die ein Eintauchen in die Vergangenheit ermöglicht, bei dem alle Sinne gleichermaßen angesprochen werden.

Hugh Jackman spielt einen Erinnerungs-Detektiv, der dank modernster Technologie einen Tripp in die eigene Vergangenheit garantiert. Doch eine neue Klientin beschwört Unheil herauf, wie der Trailer zeigt: