Normalerweise sitzt sie mit einem Helm auf dem Kopf hinterm Steuer - jetzt zeigt sie sich vor der TV-Kamera. Rennfahrerin Carrie Schreiner (26) übernimmt eine Gastrolle in der RTL-Serie "Alles was zählt" und feiert damit ihr Schauspieldebüt. Das gab der Kölner Sender in einer Pressemitteilung bekannt.

Carrie Schreiner spielt sich dabei selbst. Wegen einer Rückenverletzung lässt sie sich im Steinkamp-Zentrum behandeln. Das Sport- und Wellnesscenter in Essen bildet einen wichtigen Schauplatz der Serie.