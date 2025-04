Der Moderator und Autor Riccardo Simonetti (32) wird in der anstehenden Staffel der Kindersendung "Sesamstraße" zu Besuch sein. Ein Gastauftritt, der unter dem Motto "Self Empowerment", also Selbstermächtigung steht und vor wenigen Tagen über die offiziellen Social-Media-Accounts der Sendung angekündigt wurde. Bei Facebook musste der Kommentarbereich jedoch inzwischen aufgrund unzähliger homophober Kommentare und wüsten Anfeindungen gesperrt werden.

Zur Begründung dieses Schritts heißt es vonseiten der Administratoren: "Meinungen dürfen hier frei geäußert werden. Jedoch haben wir diese Kommentarspalte geschlossen, da homophobe und beleidigende Äußerungen gegen Riccardo Simonetti zugenommen haben." Derartige Hasskommentare stünden demnach im direkten Widerspruch mit der Show, die "seit mehr als 50 Jahren für Toleranz und Respekt" eintritt.