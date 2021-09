"Rick and Morty": Real-Version mit Christopher Lloyd

Der exzentrische aber geniale Zausel Rick und sein eher einfach gestrickter Enkel Morty kennen sich mit Dimensions-Sprüngen und Parallelwelten bestens aus, was sie seit 2013 in animierter Form beim US-Kabel-Sender Adult Swim beweisen.

Lloyd und Lieberher

Nun erhält das ungewöhnliche Duo – wenn auch nur in kurzen Clips –, die Gelegenheit, auch in Real-Form ein Abenteuer zu erleben. Adult Swim kann dabei mit einer hochkarätigen Besetzung aufwarten: "Zurück in die Zukunft"-Star Christopher Lloyd ist als weißhaariger Wissenschaftler zu sehen, die Rolle seines Enkels übernimmt Jaeden Lieberher aka Jaeden Martell, den wir aus "Es: Kapitel 1 und 2" sowie "Knives Out" kennen.

Im ersten Clip tauchen die beiden nach einer Dimensions-Reise wieder auf: