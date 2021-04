"Riders of Justice"-Trailer zeigt Mikkelsen auf Rache-Trip

Große Rollen für Mikkelsen

Mikkelsen kann sich derzeit über gute Rollen wirklich nicht beklagen. In Thomas Vinterbergs "Der Rausch" hat er an einem Film mitgewirkt, der große Oscar-Chancen aufweist, und für den nächsten "Indiana Jones" wird er neben Harrison Ford und Phoebe Waller-Bridge vor der Kamera stehen.

"Riders of Justice" wurde heuer bereits auf einigen internationalen Film-Festivals gezeigt und startet am 14. Mai zunächst in Los Angeles und New York, bevor weitere US-Kinos den Film übernehmen. Einen Start-Termin in Österreich gibt es noch nicht.