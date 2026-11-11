„Die Ringe der Macht“-Staffel 3: Wie viele Folgen, wann Finale?

Die epische Drama-Serie „Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht“ auf Prime Video ist Tausende von Jahren vor den Ereignissen in J.R.R. Tolkiens Büchern Der Hobbit und Der Herr der Ringe angesiedelt und versetzt die Zuschauer in eine Ära zurück, in der große Mächte geschmiedet wurden, Königreiche zu Ruhm aufstiegen und in den Ruin stürzten.

Die dritte Staffel spielt einige Jahre nach den Ereignissen der zweiten Staffel, auf dem Höhepunkt des Krieges zwischen den Elben und Sauron, als der Dunkle Herrscher danach strebt, den Einen Ring zu schmieden, der ihm den entscheidenden Vorteil verschafft, den er braucht, um den Krieg zu gewinnen, alle Völker seinem Willen zu unterwerfen – und schließlich über ganz Mittelerde zu herrschen.

Auf wie viele Episoden dürfen wir uns freuen und wann werden die Folgen jeweils auf Amazon Prime Video veröffentlicht?