Im Beisein der beiden Stars sowie der Regisseure Joe und Anthony Russo nebst Marvel-Chef Kevin Feige wurde der Trailer enthüllt. Darin ist unter anderem Berichten zufolge zunächst die Metallmaske des neuen Schurken Doctor Doom zu sehen. Bereits seit längerem ist bekannt, dass Downey Jr. diesen Part übernehmen und nicht mehr als Iron Man zurückkehren wird - den zuvor in den "Doctor Strange"-Filmen etablierten Multiversen sei Dank.

Der ehemalige Iron Man und der eigentlich in Rente gegangene Captain America haben sich gemeinsam in Las Vegas eingefunden. Der Grund könnte für Marvel-Fans wohl kaum ein freudigerer sein: Robert Downey Jr. (61) und Chris Evans (44) stellten auf der dortigen CinemaCon 2026 den ersten vollständigen Trailer zum neuen "Avengers"-Streifen mit dem Beinamen "Doomsday" vor. Und der bietet gleich mehrere Zusammenkünfte bislang getrennt voneinander agierender Leinwand-Superhelden.

Schaulaufen der Superhelden

Zudem deuten sich im Trailer mehrere spannende erste Aufeinandertreffen an: Gambit (Channing Tatum) stößt auf Shang-Chi (Simu Liu), Mystique (Rebecca Romijn) bekommt es mit Yelena Belova (Florence Pugh) zu tun, und auch Doctor Doom und Thor (Chris Hemsworth) scheinen sich zu begegnen. Für besonderes Aufsehen sorgt zudem die Rückkehr von Steve Rogers aka Captain America, über die sich vor allem Thor sichtlich überrascht zeigt.

Und dabei handelt es sich nur um einen Bruchteil der angekündigten Superhelden. Im vergangenen Jahr waren bereits vier kleine Teaser-Trailer zu "Doomsday" veröffentlicht worden, die durch den CinemaCon-Trailer nun in einen größeren Kontext gestellt wurden. Neben einer Vielzahl der ehemaligen "Avengers"-Recken werden dann auch einige berühmte "X-Men" - wie etwa Patrick Stewart als Professor X und Ian McKellen als Magneto - sowie die "Fantastic Four" mit von der Partie sein.

Dass die Vorfreude auf "Avengers: Doomsday" gewaltig ist, hat neben den zahlreichen neuen und zurückkehrenden Stars auch einen pragmatischen Grund: Sieben lange Jahre mussten die Fans auf ein neues gemeinsames Abenteuer der Heldentruppe warten. Am 16. Dezember dieses Jahres wird das lange Ausharren dann zu Ende gehen.