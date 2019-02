"Rocketman": Taron Egerton spielt und singt Elton John

Wie sich herausstellt, kann Egerton, bekannt durch seine Rolle in "Kingsman: The Secret Service", durchaus singen. Es ist auch nicht das erste Mal, dass er Elton John in einem Kinofilm singt. Als Sänger ist er aber bisher wohl nur jenen aufgefallen, die nach dem Film den Abspann lesen: Egerton war die Stimme des Gorillas Johnny in dem Animationsabenteuer "Sing", der in dem Film "I'm Still Standing" von Elton John singt.