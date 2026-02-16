Romantikoffensive: Trailer zu "Bridgerton"-Staffel 4 Teil 2

Einen ersten Vorgeschmack auf neue Hürden, intrigante Nachbarinnen, prunkvolle Bälle und knisternde Momente bietet der pünktlich zum Valentinstag erschienene offizielle Netflix-Trailer zu Teil 2 der vierten "Bridgerton"-Staffel .

Liebe trotzt dem Klassenunterschied

In der vierten Staffel rückt der Bohemien der Familie, Benedict Bridgerton (Luke Thompson) , in den Fokus. Obwohl er der zweitälteste Bridgerton-Sprössling ist und bereits vier seiner Geschwister den Bund der Ehe eingegangen sind, denkt er gar nicht daran, sesshaft zu werden. Bis er auf einem Maskenball einer faszinierenden Dame begegnet…

Kann Liebe Grenzen durchbrechen? Nach dem Cliffhanger am Ende von "Bridgerton"-Staffel 4 Teil 1 stellen sich Benedict und Sophie Baek (Yerin Ha) genau diese Frage. Die zarten Knospen der Romantik, die zwischen den beiden erblüht sind, stehen vor allem einer Bedrohung gegenüber: dem Klassenunterschied zwischen Benedict und Sophie.

"Bridgerton"-Staffel 4 – Teil 2 erscheint ab 26. Februar 2026 auf Netflix.