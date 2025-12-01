Der Showmaster will bei RTL seinen Abschied von der TV-Bühne feiern. Davon kann ihn auch eine schwere Erkrankung nicht abhalten.

Thomas Gottschalk (75) hat Krebs. Diese unerwartete Nachricht hat die deutsche Entertainment-Welt am 30. November 2025 erschüttert. Der langjährige Moderator wird in der kommenden Ausgabe der RTL-Show "Denn sie wissen nicht, was passiert" am 6. Dezember dennoch ein letztes Mal die große TV-Samstagabendbühne betreten. "Die Show 'Denn sie wissen nicht, was passiert' wird wie geplant am kommenden Samstag stattfinden", hat ein RTL-Sprecher jetzt auf Anfrage der Nachrichtenagentur spot on news erklärt. "Auf ausdrücklichen Wunsch von Thomas Gottschalk wird er gemeinsam mit Barbara Schöneberger und Günther Jauch noch einmal Seite an Seite mit dem Publikum einen unterhaltsamen Abschiedsabend von der großen Showbühne feiern." Auch Günther Jauch (69) und Barbara Schöneberger (51) unterstützten laut des Statements "diesen Weg mit voller Überzeugung und stehen Thomas Gottschalk mit großem Respekt und echter Vorfreude zur Seite".

Thomas Gottschalk leidet an aggressiver Form des Krebs Ohne dass die Öffentlichkeit davon mitbekommen hatte, wurde Gottschalk in den vergangenen Monaten zweimal operiert. "Mein Krebs gilt leider als besonders aggressiv", erzählt er der "Bild"-Zeitung. "Es war Wahnsinn", erläutert seine Ehefrau Karina (63). "Thomas gönnte sich keine Ruhe. Wir fuhren heimlich jeden Tag in die Klinik. Thomas bekam 33 Bestrahlungen. Es war eine Tortur." Noch immer muss der Entertainer starke Schmerzmittel nehmen. "Opiate", sagte seine Ehefrau der Tageszeitung. Wie immer habe zu Hause alles gewirkt - Gottschalk sei "witzig, frech, gut gelaunt" gewesen. Erst bei der kürzlichen Bambi-Verleihung, bei der Gottschalk mit konfusen Äußerungen auffiel, wurde deutlich, wie stark die Nebenwirkungen der Medikamente sind. "Ich war nicht darauf vorbereitet, dass mir jemals so etwas passieren könnte. Mit diesen Tabletten fühle ich mich, als würde ich mit meinem Kopf in einer Waschmaschine stecken. Ich kannte mich so selbst nicht", erzählte er. Die Medikamente kurzfristig wegzulassen haben die Ärzte ihm jedoch verboten, wie Gottschalk der "Bild" weiter erzählt hat. "Bei der Romy habe ich gemerkt, es hat keinen Sinn. Ich kann nicht mehr auftreten. Ich muss gesund werden", sagte er am Sonntag. Die für den 6. Dezember geplante Live-Sendung möchte er trotz dieser Voraussetzungen allerdings wie geplant stattfinden lassen.

"Der letzte Auftritt in einer großen Samstagabendshow" Die "Wetten, dass..?"-Legende soll sich am kommenden Samstag gebührend verabschieden. "Diesmal steht der Abend unter einem besonderen Vorzeichen: Für Thomas Gottschalk, Deutschlands Entertainer Nr. 1, wird es auf eigenen Wunsch der letzte Auftritt in einer großen Samstagabendshow sein", kündigte der Sender in seiner Programmvorschau die nächste Ausgabe von "Denn sie wissen nicht, was passiert - Die Jauch-Gottschalk-Schöneberger-Show" bislang an. Laut Medienberichten aus den vergangenen Wochen soll die Sendung am 6. Dezember gleichzeitig auch einen Abschied von Jauch und Schöneberger besiegeln. Es wurde bisher spekuliert, dass sie ihr Aus in der Live-Sendung verkünden. Zu diesem Zeitpunkt war Gottschalks Erkrankung aber noch nicht öffentlich bekannt. Ob es dazu kommen wird oder ob sich die Sendung am Samstag rein auf eine Verabschiedung des legendären Showmasters konzentriert, ist derzeit nicht bekannt.